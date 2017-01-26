Джейми Каррагер: «Ливерпуль» играет в меньшинстве, когда Старридж на поле»

Экс-футболист английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер поговорил о матче мерсисайдцев в полуфинале Кубка английской лиги с «Саутгемптоном». 38-летний телеэксперт раскритиковал игру нападющего «красных» Даниэля Старриджа.

«Вчера Старридж провел ужасный матч. Это совершенно не тот футболист, который был при Брендане Роджерсе. Куда исчезла его скорость? Темп игры Даниэля заметно снизился. Работа с мячом — это все, что он сейчас делает.

Когда он играет и не забивает, «Ливерпуль» будто играет в меньшинстве. Он ничего не может предложить. Почему его до сих пор держат в команде? Это умение завершить атаку. К сожалению, на данный момент это все», — заявил Каррагер.

Ответный матч 1/2 финала завершился накануне. «Саутгемптон» вновь победил соперников со счетом 1:0 и по итогам двух встреч вышел в финал Кубка, где встретится с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Халл Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph