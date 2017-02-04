Джефферсон Фарфан: «Болельщики увидят мое желание играть и забудут о Самедове»

Джефферсон Фарфан пропустил первый матч «Локомотива» на сборах в Марбелье. Пока бывший игрок «Шальке» работает индивидуально, зато он успел рассказать о себе и своих амбициях.

«Мой футбольный стиль – это техника, хорошие кроссы с флангов, обводка 1 в 1, исполнение штрафных и, конечно, скорость. Я не потерял ее и с годами стал только лучше.

Критики «Локомотива» говорят, что я редко играл в последнее время? Пусть посмотрят на Фарфана в первых матчах РФПЛ и потом сделают вывод, что он из себя представляет. У людей может быть свое мнение, но сейчас оно поверхностное.

Мой переезд в Эмираты – это не вопрос денег. Просто тогда пришло время что-то поменять в карьере, сделать неожиданный шаг. Сейчас, после возвращения в европейский футбол, я больше не хочу обсуждать эту тему. Месяцы без команды провел в Перу. У меня там семья, друзья, любимые пляжи. Только основное время все равно уделялось футболу. Тренировался по два раза в день: сначала физика, потом игровые компоненты. Уверяю, я не растерял кондиций.

Хурадо, Самбрано и Кураньи рассказывали мне о России. Хосе играл за «Спартак» и сказал, что РФПЛ — очень конкурентный чемпионат, здесь невозможно расслабляться. Чуть только сделал себе поблажку, так сразу оказался на уровень ниже других сильных футболистов. Игра здесь жесткая и интересная. «Спартак» и «Зенит» тоже интересовались мной, причем во время игры как в «Шальке», так и в ПСВ. Но тогда время для России еще не пришло. Думаю, русские клубы следили за мной по матчам Лиги чемпионов. Я ведь забивал в Москве ЦСКА.

«Локомотив» — это большие традиции. Наш клуб – это семья, во главе которой ее легенда, тренер Юрий Семин. Мечтаю приносить команде пользу. Наша цель – чемпионство в следующем году и место в Еврокубках в этом.

Постараюсь быть лучше, чем Самедов. Знаю, что буду выступать на позиции одного из лидеров команды, игрока сборной, который перешел в «Спартак». Верю, что болельщики увидят мое желание и забудут о том, кто ушел из клуба. Трансферы – всего лишь часть футбола.

Надеюсь, что сумею запомниться в России голами, красивой игрой и, главное, результатом с «Локо». Поверьте, здесь и сейчас я действительно очень мотивирован», — рассказал Фарфан.

Южноамериканский форвард известен по выступлениям за немецкий «Шальке», в составе которого он выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В сборной Перу 32-летний Джефферсон завоевал бронзовые медали Copa America-2015.

В 2004 году Фарфан перешел из перуанского клуба «Альянса Лима» в ПСВ. В чемпионате Голландии полузащитник провел 119 матчей, в которых отличился 57 раз. С 2008 по 2015 года Джефферсон являлся одним из лидеров немецкого «Шальке». За 170 матчей футболист отличился 39 раз. Предыдущий сезон Фарфан провел в ОАЭ в клубе «Аль-Джазира». 4 гола в 12 матчах сумел забить Джефферсон. В «Локомотив» перуанский полузащитник перешел в качестве свободного агента.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: Чемпионат