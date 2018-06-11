Джастин Клюйверт завтра пройдет медосмотр в «Роме»

Атакующий хавбек «Аякса» Джастин Клюйверт крайне близок к переходу в «Рому». Клубы согласовали условия трансфера.

«Аякс» может получить за полузащитника более 20 миллионов евро с учетом бонусов, которые будут начисляться в зависимости от выступлений игрока.

Ожидается, что 19-летний голландец сегодня прилетит в Рим. Завтра футболист должен пройти медицинское обследование.

Согласно достигнутой договоренности, если «Рома» впоследствии перепродаст игрока, «Аякс» получит 9 процентов от суммы этого трансфера.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia