Джастин Клюйверт завтра пройдет медосмотр в «Роме»

Автор: Евгений Морозов 0

Джастин Клюйверт

Атакующий хавбек «Аякса» Джастин Клюйверт крайне близок к переходу в «Рому». Клубы согласовали условия трансфера.

«Аякс» может получить за полузащитника более 20 миллионов евро с учетом бонусов, которые будут начисляться в зависимости от выступлений игрока.

Ожидается, что 19-летний голландец сегодня прилетит в Рим. Завтра футболист должен пройти медицинское обследование.

Согласно достигнутой договоренности, если «Рома» впоследствии перепродаст игрока, «Аякс» получит 9 процентов от суммы этого трансфера.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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