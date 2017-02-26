Джано Ананидзе получил травму бедра

Полузащитник московского «Спартака» получил травму на сборах в Марбелье. Футболист выбыл из состава «красно-белых» на несколько дней.

Сообщается, что из-за повреждения мышц бедра 24-летний грузинский футболист несколько дней будет заниматься по индивидуальной программе. Отметим, что это не первая травма бедра у полузащитника «Спартака».

На следующей неделе стартует вторая часть чемпионата России. «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром» 5 марта. Начало матча в 16:30.

«Красно-белые» лидируют с 40 очками, «Краснодар» занимает 5 место с 28-ю баллами.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: официальный сайт «Спартака»