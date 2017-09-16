Джанлуиджи Буффон по завершении сезона может получить должность в ФИФА или перебраться в МЛС

Автор: Евгений Морозов 0

Джанлуиджи Буффон

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон имеет несколько предложений о работе следующим летом. 39-летний голкипер ранее говорил, что нынешний сезон, скорее всего, станет для него последним в качестве футболиста.

Помимо предложения остаться в «Ювентусе» и получить должность в структуре клуба, работу Буффону также предлагают ФИФА и Федерация футбола Италии.

Не исключен вариант, что итальянец еще один отыграет еще один год в МЛС – в его услугах наибольшую заинтересованность проявляет «Нью-Йорк Сити».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон: «Болт никогда не прекратит свой бег»

Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон: «Видеоповторы превращают футбол в водное поло»

Джанлуиджи Буффон: «Не думаю, что «Реалу» стоит приобретать Доннарумму»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 