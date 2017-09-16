Джанлуиджи Буффон по завершении сезона может получить должность в ФИФА или перебраться в МЛС

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон имеет несколько предложений о работе следующим летом. 39-летний голкипер ранее говорил, что нынешний сезон, скорее всего, станет для него последним в качестве футболиста.

Помимо предложения остаться в «Ювентусе» и получить должность в структуре клуба, работу Буффону также предлагают ФИФА и Федерация футбола Италии.

Не исключен вариант, что итальянец еще один отыграет еще один год в МЛС – в его услугах наибольшую заинтересованность проявляет «Нью-Йорк Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia