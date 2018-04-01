Джанлуиджи Буффон: «Осознание того, что я вновь встречусь с Криштиану Роналду, мешает мне спать по ночам»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от встреч с мадридским «Реалом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Голкипер уверяет, что мысли команды настроены только на эти матчи.

«Это противостояние занимает все наши мысли на данный момент. Но когда играешь против команды, которая объективно сильнее, возникают определённые трудности. У «Реала» хватает экстраординарных исполнителей.

В такой команде, как мадридский «Реал», один отдельно взятый игрок мало что решает. Но осознание того, что я вновь встречусь с Криштиану Роналду, мешает мне спать по ночам», — говорит Буффон.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC