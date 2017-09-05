Джанлуиджи Буффон: «Не думаю, что «Реалу» стоит приобретать Доннарумму»

Автор: Дмитрий Темников 0

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал возможный трансфер голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы в «Реал». Также итальянец поддержал своего коллегу Кейлора Наваса. 

«На протяжении последних 10 лет «Реал» не испытывал недостатка ни в одном компоненте. Этот клуб всегда покупал самых сильных футболистов в мире. Навас? Несмотря на критику многих людей, это очень сильный голкипер. С ним «Реал» выиграл две Лиги чемпионов. Он очень часто полезен на поле.

Не думаю, что «Реалу» нужно приобретать Доннарумму, о чем свидетельствуют результаты команды», – заявил 39-летний капитан туринцев.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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