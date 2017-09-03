 Джанлуиджи Буффон: «Мы столкнулись с соперником, который оказался сильнее нас»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал об итогах матча сборной Италии на квалификации ЧМ-2018. Национальная команда голкипера играла с Испанией.

«На мой взгляд, у Испании есть уверенность в себе и способ игры, который хорошо опробован на протяжении многих лет, что добавляет к мастерству отдельных игроков сыгранность — это делает их великолепной командой.

Они знают, что делают, потому что давно играют в похожем стиле. Такой эффект может дать только опыт, много лет совместной работы и победы.

Думаю, мы проиграли, потому что столкнулись с командой, которая оказалась сильнее нас. Испания просто показала, что она сильнее», — заявил 39-летний итальянец.

Напомним, Испания победила соперника со счетом 3:0. У «Фурии Рохи» отличился Мората, а дубль на свой счет записал Иско.

Фото: Global Look Press

Источник: TMW Radio