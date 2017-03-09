Джанлуиджи Буффон: «Доннарумма исключительный вратарь, который не похож на других»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Доннарумма

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон в очередной раз поддержал и похвалил 18-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. О преемственности этих двух игроков говорили многие.

«Доннарумма является исключительным вратарем. Это футболист, который постоянно старается доказать, что он отличается от других. Он молод и очень быстро прогрессирует. Доннарумма проводит замечательный сезон», — цитирует Буффона.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Доннарумма принял участие в 27 матчах итальянской Серии А и пропустил 30 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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