Джанлуиджи Буффон: «Доннарумма исключительный вратарь, который не похож на других»

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон в очередной раз поддержал и похвалил 18-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. О преемственности этих двух игроков говорили многие.

«Доннарумма является исключительным вратарем. Это футболист, который постоянно старается доказать, что он отличается от других. Он молод и очень быстро прогрессирует. Доннарумма проводит замечательный сезон», — цитирует Буффона.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Доннарумма принял участие в 27 матчах итальянской Серии А и пропустил 30 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia