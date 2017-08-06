Джанлуиджи Буффон: «Болт никогда не прекратит свой бег»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон выразил восхищение ямайскому спринтеру Усэйну Болту и его невероятной карьере.

«У каждой истории есть конец. И когда начало было чем-то неординарным, концовка должна быть запоминающейся. Самый быстрый человек в истории, молния легкой атлетики уходит. Это невероятно. Как, впрочем, и вся его карьера.

Ты никогда не прекратишь свой бег, просто теперь ты будешь бежать не по беговой дорожке. Продолжай бег, Болт-молния. А мир в это время будет пытаться догнать тебя», – написал Буффон.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Джанлуиджи Буффона

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»