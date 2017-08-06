Джанлуиджи Буффон: «Болт никогда не прекратит свой бег»

Автор: Владимир Шевелев 0

Джанлуиджи Буффон

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон выразил восхищение ямайскому спринтеру Усэйну Болту и его невероятной карьере.

«У каждой истории есть конец. И когда начало было чем-то неординарным, концовка должна быть запоминающейся. Самый быстрый человек в истории, молния легкой атлетики уходит. Это невероятно. Как, впрочем, и вся его карьера.

Ты никогда не прекратишь свой бег, просто теперь ты будешь бежать не по беговой дорожке. Продолжай бег, Болт-молния. А мир в это время будет пытаться догнать тебя», – написал Буффон.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Джанлуиджи Буффона

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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