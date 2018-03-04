Джанлуиджи Буффон: «Астори, ты был знаковой фигурой, которой я когда-либо противостоял»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил слова поддержки семье Давида Астори и попрощался с ним. Сегодня защитника «Фиорентины» нашли мертвым в гостиничном номере в Удине.

«Привет, дорогой Асто. Я редко публично выражаю свои мысли о человеке, потому что всегда признавал красоту и уникальность личных отношений, взаимного уважения и привязанности, чтобы не быть использованным теми, у кого нет приличия, чтобы уважать определенные отношения.

Сейчас я чувствую необходимость отойти от правил, потому что у тебя есть молодая жена и семья, которые страдают, а также маленькая девочка, которая заслуживает знать, что ее отец был во всех отношениях хорошим человеком. Действительно хорошим человеком.

Ты был лучшим представителем старомодного мира, который люди оставили позади, забыв такие ценности, как альтруизм, элегантность, вежливость и уважение к другим. Ты был знаковой фигурой, которой я когда-либо противостоял. Покойся с миром. Твой сумасшедший Джиджи», — написал Буффон в своем инстаграме.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Джанлуиджи Буффона