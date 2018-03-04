Джанлуиджи Буффон: «Астори, ты был знаковой фигурой, которой я когда-либо противостоял»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил слова поддержки семье Давида Астори и попрощался с ним. Сегодня защитника «Фиорентины» нашли мертвым в гостиничном номере в Удине.
Ciao caro Asto, difficilmente ho espresso pubblicamente un pensiero riguardo una persona, perché ho sempre lasciato che la bellezza e l'unicità di rapporti, di reciproca stima e affetto, non venissero strumentalizzati o gettati in pasto a chi non ha la delicatezza per rispettare certi legami. Nel tuo caso, sento di fare un'eccezione alla mia regola, perché hai una moglie giovane e dei familiari che staranno soffrendo,ma soprattutto la tua piccola bimba, merita di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una PERSONA PERBENE…..una GRANDE PERSONA PERBENE….eri l'espressione migliore di un mondo antico, superato, nel quale valori come l'altruismo, l'eleganza, l'educazione e il rispetto verso il prossimo, la facevano da padroni. Complimenti davvero, sei stata una delle migliori figure sportive nella quale mi sono imbattuto. R.I.P. Il tuo folle Gigi.
«Привет, дорогой Асто. Я редко публично выражаю свои мысли о человеке, потому что всегда признавал красоту и уникальность личных отношений, взаимного уважения и привязанности, чтобы не быть использованным теми, у кого нет приличия, чтобы уважать определенные отношения.
Сейчас я чувствую необходимость отойти от правил, потому что у тебя есть молодая жена и семья, которые страдают, а также маленькая девочка, которая заслуживает знать, что ее отец был во всех отношениях хорошим человеком. Действительно хорошим человеком.
Ты был лучшим представителем старомодного мира, который люди оставили позади, забыв такие ценности, как альтруизм, элегантность, вежливость и уважение к другим. Ты был знаковой фигурой, которой я когда-либо противостоял. Покойся с миром. Твой сумасшедший Джиджи», — написал Буффон в своем инстаграме.
Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм Джанлуиджи Буффона