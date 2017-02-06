Джафар может стать игроком «Урала»

Екатеринбургский «Урал» может подписать контракт с африканским нападающим. Об этом сообщают отечественные СМИ.

18-летний футболист из Буркина-Фасо Абдулла Джафар проходит сборы со «шмелями». В сегодняшнем товарищеском матче против «Уфы» форвард сыграл за уральцев 45 минут. О том, останется ли африканец в «Урале», станет известно после окончания тренировочного сбора.

Ранее Абдулла уже пытался подписать контракт с клубом из РФПЛ. В середине января руководство московского ЦСКА отказалось от приобретения данного игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС