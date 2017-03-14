Дрис Мертенс не может договориться о новом контракте с «Наполи»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

дрис мертенс

У руководства «Наполи» серьезная проблема. Лучший бомбардир команды Дрис Мертенс не соглашается на новый контракт.

29-летний бельгийский футболист хочет зарабатывать по новому соглашению 3 миллиона евро в год. Боссы «Наполи» не готовы предложить больше, чем 2,5 млн евро. Контракт Мертенса с «Наполи» истекает летом 2018 года. Сообщается, что игрок рассматривает варианты с переходом в «Интер», а также в клубы из АПЛ и чемпионата Китая.

В нынешнем сезоне Серии А Дрис Мертенс провел 25 матчей. В них он забил 19 мячей и отдал четыре голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Владимир Шевелев

Читайте по теме

Карл-Хайнц Румменигге: «Могли заработать на трансфере Шакири больше»

Расписание матчей АПЛ сезона 2014/15

Андре Виллаш-Боаш возглавил китайский клуб

Добавить комментарий

Войти с помощью: 