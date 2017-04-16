Достижение Сергея Игнашевича, голы Харри Кейна. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 апреля.

1. Видеотрансляция матча «Долгопрудный» – «Динамо» СПб.

2. «Амкар» и «Уфа» не выявили победителя, ЦСКА не смог переиграть «Ростов», «Крылья Советов» победили «Анжи», Федор Смолов принес «Краснодару» победу над «Рубином».

3. Сергей Игнашевич провел 500-й матч за ЦСКА.

4. «РБ Лейпциг» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов-2017/18.

5. Харри Кейн стал четвертым игроком в истории АПЛ, забивший 20 голов в трех сезонах АПЛ подряд.

Фото: Global Look Press

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