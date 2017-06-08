Дортмундская «Боруссия» требует у «Барселоны» за Усмана Дембеле € 90 млн

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» не намерены расставаться с нападающим Усманом Дембеле. Однако сам футболист дал знать представителям «Барселоны», что хотел бы защищать цвета каталонского клуба.

И если «Боруссии» все-таки придется расстаться с игроком, то это будет сделано за очень высокую цену: немецкий клуб требует за своего футболиста не менее € 90 млн. Между тем сама «Боруссия» заплатила за него € 15 млн.

Испанский гранд еще перед стартом последнего сезона хотел приобрести игрока у «Ренна», однако Дембеле отклонил предложение. Для футболиста главной была игровая практика, и он понимал, что в «Барселоне» у него в этом смысле мало перспектив.

В чемпионате Германии Дембеле принял участие в 32 матчах, став автором 6 голов и 13 результативных передач. Контракт Дембеле с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo