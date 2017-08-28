Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с Андреем Ярмоленко

Трансфер подтвердил официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что «Боруссия» согласовала с киевским «Динамо» трансфер 27-летнего игрока за 25 млн евро.

Соглашение с украинским нападающим заключено до 2021 года. «Я очень благодарен киевскому «Динамо» за исполнение своей мечты, чтобы иметь возможность перейти в большой европейский клуб! Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь «Боруссии» в достижении её конечной цели», — заявил Ярмоленко.

В текущем сезоне чемпионата Украины Андрей Ярмоленко сыграл в 5 матчах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Боруссия» Д

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football