Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с Андреем Ярмоленко

Автор: Антон Муша 0

Ярмоленко

Трансфер подтвердил официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что «Боруссия» согласовала с киевским «Динамо» трансфер 27-летнего игрока за 25 млн евро.

Соглашение с украинским нападающим заключено до 2021 года. «Я очень благодарен киевскому «Динамо» за исполнение своей мечты, чтобы иметь возможность перейти в большой европейский клуб! Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь «Боруссии» в достижении её конечной цели», — заявил Ярмоленко.

В текущем сезоне  чемпионата Украины Андрей Ярмоленко сыграл в 5 матчах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Боруссия» Д

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Антон Муша

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