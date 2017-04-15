Дортмундская «Боруссия» могла сняться с ЛЧ после взрыва у автобуса

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что после атаки на автобус клуба в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» он рассматривал возможность снятия команды с турнира.

«После случившегося я непродолжительное время рассматривал вариант о полном снятии «Боруссии» с турнира. Однако это бы стало победой для инициаторов атаки. Если бы кто-то из игроков не смог бы играть на следующий день после инцидента, он мог бы сообщить об этом тренеру. Я говорил, что таких игроков мы бы поняли и поддержали. Футболистам будет предложена помощь специалистов, чтобы помочь пережить случившееся с точки зрения психологии. Что касается мотивов атаки, то, думаю, злоумышленники хотели причинить боль не «Боруссии», а всей Германии», — сказал Ватцке.

Незадолго до матча «Боруссии» с «Монако» 11 апреля около автобуса дортмундской команды, отправлявшегося на игру, прогремело три взрыва. Встреча была перенесена на следующий день и завершилась победой «Монако» со счётом 3:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Spiegel

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»