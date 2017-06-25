Допинг-пробы игроков сборной России ЧМ-2014 оказались отрицательными

ФИФА может ввести санкции в отношении сборной России. Допинг-пробы игроков созыва ЧМ-2014 оказались отрицательными.

Пресс-служба ФИФА сообщает, что все допинг-тесты, проведенные с игроками сборной России до и во время чемпионата мира в Бразилии показали отрицательный результат. На днях в английской прессе появилась информация о деле, которое ФИФА ведет в связи с подозрением в допинге в отношении 23 футболистов той сборной.

«Что касается Кубка конфедераций, то каждый игрок, участвующий в турнире, сдал кровь и мочу в рамках внепланового допинг-контроля. И пока все результаты как внеплановых тестов, так и послематчевых являются отрицательными. Более того, все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли допинг-тесты до и во время турнира. И все допинг-пробы также дали отрицательный результат», — передает пресс-служба ФИФА.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС