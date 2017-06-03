Доменико Кришито не будет продлевать контракт с «Зенитом»

В интервью итальянским СМИ 30-летний защитник заявил о желании вернуться на родину. Договор Кришито с «Зенитом» истекает в 2018 году.

«Пришло время. Я остановил переговоры о продлении контракта с «Зенитом». В минувшем сезоне мы не достигли поставленных целей, несмотря на большой потенциал команды. Мы все хотели сделать больше и, по крайней мере, попасть в Лигу чемпионов. К сожалению, некоторые трансферы — я имею в виду продажу Гарая, Витселя и Халка — усложнили выполнение задачи.

Я начну предсезонную подготовку с «Зенитом», но никаких признаков продления контракта нет. Я не собираюсь его продлевать, потому что, поговорив с семьёй, мы все пришли к мнению, что хотим вернуться. Мой сын скоро начнет учёбу — очень важно, чтобы он сделал это в Италии. Дети постоянно призывают меня вернуться в Серию А, поскольку они хотят видеть меня в нашей лиге. Я должен сделать их счастливыми!

В любом случае давайте подождём и посмотрим, что будет дальше, ведь у меня остался год контракта с «Зенитом». Я ориентирован на предложения итальянских клубов. Не скрываю, что у меня всегда было желание вернуться в «Дженоа», но я готов оценить любой вариант. Я говорил с главным тренером сборной Италии Джампьеро Вентурой, и он был очень откровенен со мной: пока я играю в России, мне будет трудно попасть в сборную. Кто знает, может, с возвращением в Серию А, я смогу поехать на ЧМ-2018. В любом случае сейчас важнее всего то, чтобы моя семья была счастлива», — рассказал Кришито.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb

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