Домашний матч с «Краснодаром» «Зенит» проведёт на «Петровском»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Петровский

Последний домашний матч в нынешнем сезоне «Зенит» проведет с «Краснодаром» 17 мая. Игра пройдёт на стадионе «Петровский».

Перед матчем 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1), который состоялся на арене «Крестовский», у «Зенита» возникли проблемы с тем, чтобы добраться на Крестовский остров. Дошло до того, что тренерам приходилось выходить из автобуса и регулировать движение, затруднённое пробками. Кроме того, в раздевалке команды Мирчи Луческу возникли проблемы с горячей водой. Но главная причина, по которой «Зенит» хочет сыграть на «Петровском» — поле, на которое жаловался тренерский штаб петербургской команды после встречи с «Тереком».

Первый матч на стадионе «Крестовский» был проведен 22 апреля 2017 года. Арена в Санкт-Петербурге должна принять матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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