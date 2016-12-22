Долги московского «Динамо» составляют 806 миллионов евро

Стала известна сумма задолженности московского «Динамо» без учета кредитов. Об этом сообщил глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский.

«Сейчас надо решить вопрос с главным спонсором. Думаю, до 29 декабря будет ясность. Просто мы буквально сегодня получили некоторые документы от ВТБ. Кроме базы на балансе клуба только игроки.

Перед ВТБ у нас никаких долгов нет. 806 млн рублей – текущая задолженность клуба без учета кредитов. Весь ЦС получает меньше, чем один игрок «Динамо», находящийся в аренде, за один квартал», — заявил Стржалковский.

Сегодня председатель ВФСО рассказал еще об одной неприятной новости для команды. Так, бюджет бело-голубых в следующем сезоне будет сокращен более, чем на половину.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»