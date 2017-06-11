«Ювентус» договорился с «Сампдорией» о переходе нападающего Патрика Шика

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик скоро сменит клуб. Форвард станет игроком «Ювентуса».

Сообщается, что утром представитель Шика уведомил руководство «Ювентуса» о желании форварда перейти в стан «старой синьоры», а во второй половине дня соглашения о трансфере достигли клубы.

21-летний чешский нападающий перешел в «Сампдорию» из пражской «Спарты» в июле прошлого года.

В прошедшем сезоне Шик в 32 матчах итальянской Серии A забил 11 голов. В активе нападающего 4 матча и 1 гол за сборную Чехии.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport