Дмитрий Хомуха стал главным тренером юношеской сборной России

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха назначен на пост главного тренера юношеской сборной России. Сообщается, что 47-летний специалист будет работать с футболистами 2002 года рождения.

«Работа в системе сборных России мне хорошо знакома, поэтому было очень приятно получить приглашение возглавить команду 2002 года рождения. На данном этапе она только начнет формироваться, на следующей неделе мы проведем первый учебно-тренировочный сбор в Москве, где познакомимся с игроками, которые в основном представляют столичные академии, принимающие участие в зимнем первенстве Москвы.

Сейчас пока располагаем небольшим количеством информации о кандидатах, но в наших планах провести в этом году порядка четырех сборов в России и за рубежом. Благодарен руководству РФС за предложение возглавить юношескую сборную России, начинаем работу по формированию команды», – сказал Хомуха.

Напомним, ранее Хомуха уже возглавлял юношеские сборные России. В 2013 году национальная команда в возрастной категории U-17 под его руководством стала чемпионом Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: РФС

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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