Дмитрий Тарасов: «Я требую извинений. В противном случае придется разбираться в соответствии с законом РФ о СМИ»

Бодрого дня всем! Хочу прокомментировать эту странную и подлую выходку со стороны отечественного СМИ, так как с утра телефон разрывается от звонков. Вкратце: сайт телеканала "РЕН-ТВ" разместил аудиозапись со мной о Национальной Сборной России. Не было бы все так печально, если бы не тот факт, что я не давал никаких комментариев вообще по этому случаю. Умный и здравомыслящий человек сразу поймёт, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек. С утра пресс-служба ФК "Локомотив" связалась с журналистами. Те, в свою очередь, прислали номер на который звонили якобы мне. Что ж, поднял трубку действительно Дмитрий. Но не я. Причём достаточно агрессивно ответив:" Да не Тарасов я". У меня было много номеров, но не этот. Лично от себя я требую извинений и опровержений от первоисточника передо мной и Национальной Командой России за такую необдуманную выходку с целью оклеветать человека и оскорбить Сборную, предоставив фальшивую информацию публике. В противном случае придётся разбираться в соотвествии с Законом Российской Федерации о Средствах Массовой Информации.

A post shared by tarasov23 (@tarasov23) on Mar 26, 2017 at 3:47am PDT