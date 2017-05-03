Дмитрий Тарасов: «Я доказал, что у меня есть мужское достоинство»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал эпизод в конце матча против «Урала». Напомним, что железнодорожники в седьмой раз стали обладателями Кубка страны.

«Что произошло в конце встречи? Честно, не знаю. Я был в другом эпизоде. Это не важно, я уже забыл.

У меня была неудачная игра с ЦСКА, но это футбол. Все ошибаются. Много было негатива, было тяжело психологически, но в финале я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство. Я сделал все, что от меня зависело. И тренеру отдельное спасибо за доверие», — сказал Тарасов.

Тарасов восемь раз выходил на поле в текущем сезоне РФПЛ и отметился одним забитым голом. «Локомотив» занимает восьмую строчку.

Фото: Global Look Press

Источник: Rusfootball.info