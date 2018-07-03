Дмитрий Тарасов ведет переговоры с «Ростовом»

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

Полузащитник Дмитрий Тарасов может перейти в «Ростов». У 31-летнего хавбека в конце июня истек срок контракта с «Локомотивом».

По словам источника из московской команды, чемпион России ведет переговоры с представителями Тарасова по поводу нового соглашения, но и клуб из Ростова-на-Дону контактирует с игроком.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предлагает Тарасову контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

Димтрий Тарасов выступал за «Локомотив» с 2009 года. В минувшем сезоне на его счету 24 матча в РФПЛ и два забитых мяча.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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