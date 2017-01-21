Дмитрий Селюк: «С моими шестерыми иностранцами «Томь» поднимется на уровень «Спартака» и «Зенита»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что «Томь» поднимется на уровень лидеров российского футбола, если сможет заявить его игроков. Ранее Селюк говорил о готовности помочь «Томи», предложив им бесплатно шестерых молодых иностранцев.

Известный агент Дмитрий Селюк продолжает агитировать «Томь» заявить шестерых его футболистов. Напомним, Селюк ранее заявил, что готов предоставить сибирскому клубу шестерых иностранных игроков до 21 года бесплатно. Он уверен, что они помогут клубу выйти на новый уровень.

«Сегодня «Зенит» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом». В составе «Локомотива» сыграли три молодых ивуарийца, и «Локомотив» ни в чем не уступил сопернику. Это мои футболисты 19-20 лет, талантливые ребята. В «Томь» могут прийти футболисты не хуже. Если «Томь» возьмет шестерых игроков такого плана, то сможет бороться на равных не только с «Зенитом», но и со «Спартаком», – заявил Селюк.

После 17 туров «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе лишь 9 очков. В конце декабря генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что у клуба уже нет задачи остаться в Премьер-лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат