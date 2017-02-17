Дмитрий Аленичев: «Спартаку» была необходима чистка и мы ее провели»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о работе в московском клубе. Также он поделился мнением о возможной тренерской работе в иностранном чемпионате.

«Сколько языков знаю? Итальянский свободно, португальский уже подзабываю, а вот с английским проблемы. Двоечник, так скажу. Никогда ни о чем не жалею, но с детства надо было зубрить самый популярный язык… Хотя в некоторых регионах Европы достаточно того, что знаю я. Могу ли представить себя, например, тренером клуба Серии В? А вы уже что-то знаете, да? Не могу сказать о том, есть ли у меня предложения. Если хотите, представить себя в Италии могу. Почему бы и нет? Не всегда же в России быть. Есть, конечно, приоритет: сейчас хотел бы тренировать в РФПЛ. Но если поступит конкретное предложение из-за границы, буду готов.

Считаю себя европейцем. Жил в разных странах, играл там. Переехать не составит вообще никакого труда. Да и работать тоже. Менталитет игроков в российских и европейских клубах действительно разный. Наших футболистов постоянно надо держать в крепких руках, строже к ним относиться. А за границей команда отработает в полную любую тренировку. Лично меня в Италии и Португалии подгонять не надо было, потому что я понимал всю ответственность. В России же есть ощущение, что все происходит из-под палки.

Игроки жаловались на отсутствие динамики в моих упражнениях? Давайте сразу: физическим состоянием игроков я, как главный тренер, не занимался. Имею, конечно, какое-то понимание и отношение к этому, но отвечали за направление Олег Саматов и Хавьер Сальес. Про динамику, кстати, вообще не понимаю. Кто это говорил? Широков? Рома работал с разными тренерами и имеет право оценивать. Другое дело, что для кого-то тренировки Спаллетти, например, слишком динамичные. Не думаю, что в этом была проблема.

Чего жду от концовки чемпионата? Интриги, чтобы она сохранилась до последнего тура. А то в Германии и Франции в последние годы по 20-30 очков разрыв — это неинтересно. В России же никто не гарантирует себе первое место. У «Спартака» пять очков отрыва, но это ни о чем не говорит. Нужно быть очень осторожным, не терять очки — думаю, Массимо с этим справится.

При мне из «Спартака» ушло 13 человек. «Спартаку» чистка была крайне необходима. Мы ее провели, потому что видели — микроклимат не тот. Одни футболисты хотели уйти, вторые играли без мотивации, третьи, которые давно в команде, уже несколько лет плыли по течению. Нужно было оставить тех, кто заражен делом. Так скажу: дай Бог, чтобы этот коллектив сохранился. Пока он есть – виден и результат. Я желаю «Спартаку» победы.

Если чемпионство случится, то… Таски пойдет пешком в Турцию. А Боккетти в Неаполь. Хочу это увидеть… А я выпью бокал шампанского за победу. Медаль ждать, конечно, не буду. Пусть получают те, кто выиграл турнир. Главное, чтобы все получилось», — рассказал Аленичев.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат