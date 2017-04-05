Для «Крестовского» выделены 1,6 миллиардов рублей на строительство западных подходов к арене

Трудности со строительством петербургского стадиона на Крестовском острове продолжаются. Стало известно о вложении новых средств в спорткомплекс.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»проведет работы по строительству западного подхода к стадиону. Также строители начнут работу по приспособлению использования Приморского парка Побед и начнут озеленять территорию. Стоимость данной услуги — 1,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что первый официальный матч на «Крестовском» будет проведен уже в этом месяце. 23 апреля на нем сыграют «Зенит» и «Урал».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Росбалт»