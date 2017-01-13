Директор «Барселоны» был уволен из команды после высказывания о Лионеле Месси

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Лионель Месси

Скандальный эпизод случился в «Барселоне». Руководство каталонцев уволило директора клуба после того, как он выразил личное мнение о капитане команды Лионеле Месси.

«Гратакос был освобожден от должности директора за то, что публично высказал свое личное мнение, которое не совпадает с интересами клуба», — сказано на официальном сайте сине-гранатовых.

Ранее Пере заявил следующее: «Барселона» — это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком». С данными словами экс-директор клуба выступил накануне.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК«Барселона» 

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Дмитрий Темников
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