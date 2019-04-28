«Динамо» и «Ростов» потеряли очки в РПЛ, Денис Глушаков может расторгнуть контракт со «Спартаком», Поль Погба согласовал условия соглашения с «Реалом». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 апреля.

1. «Анжи» и «Ростов» сыграли вничью, «Динамо» и «Ахмат» не забили друг другу голов

В РПЛ состоялись первые матчи 26-го тура.

2. Денис Глушаков получит 1,5 млн евро, если расторгнет контракт со «Спартаком»

Красно-белые хотят расстаться с полузащитником из-за его неудовлетворительных спортивных показателей.

3. Поль Погба договорился о личном контракте с «Реалом»

«Сливочные» будут платить французу 12 миллионов евро в год.



4. Александр Жиров заинтересовал клубы Бундеслиги

Российский защитник «Зандхаузена» может перейти в новый клуб уже в ближайшее трансферное окно.

5. Игорь Шалимов станет новым главным тренером «Спартака-2»

Это произойдет перед началом следующего сезона.

Фото: Сергей Дроняев

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