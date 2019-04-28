«Динамо» и «Ростов» потеряли очки в РПЛ, Денис Глушаков может расторгнуть контракт со «Спартаком», Поль Погба согласовал условия соглашения с «Реалом». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Глушаков

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 апреля.

1. «Анжи» и «Ростов» сыграли вничью, «Динамо» и «Ахмат» не забили друг другу голов

В  РПЛ состоялись первые матчи 26-го тура.

2. Денис Глушаков получит 1,5 млн евро, если расторгнет контракт со «Спартаком» 

Красно-белые хотят расстаться с полузащитником из-за его неудовлетворительных спортивных показателей.

3. Поль Погба договорился о личном контракте с «Реалом»

«Сливочные» будут платить французу 12 миллионов евро в год.

4. Александр Жиров заинтересовал клубы Бундеслиги 

Российский защитник «Зандхаузена» может перейти в новый клуб уже в ближайшее трансферное окно.

5. Игорь Шалимов станет новым главным тренером «Спартака-2»

Это произойдет перед началом следующего сезона.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

ZIDANE

Победы «Зенита», «Спартака» и «Локомотива», «Ювентус» манит Зидана, «ПСЖ» заинтересован в еще одном игроке из РПЛ. Главные новости дня

«Краснодар» потерял очки в РПЛ, стал известен состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020, «Реал» вернул Зинедина Зидана. Главные новости дня

«Манчестер Сити» уничтожил «Шальке», хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в 1/4 финала ЛЧ. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 