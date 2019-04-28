«Динамо» и «Ростов» потеряли очки в РПЛ, Денис Глушаков может расторгнуть контракт со «Спартаком», Поль Погба согласовал условия соглашения с «Реалом». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 апреля.
1. «Анжи» и «Ростов» сыграли вничью, «Динамо» и «Ахмат» не забили друг другу голов
В РПЛ состоялись первые матчи 26-го тура.
2. Денис Глушаков получит 1,5 млн евро, если расторгнет контракт со «Спартаком»
Красно-белые хотят расстаться с полузащитником из-за его неудовлетворительных спортивных показателей.
3. Поль Погба договорился о личном контракте с «Реалом»
«Сливочные» будут платить французу 12 миллионов евро в год.
4. Александр Жиров заинтересовал клубы Бундеслиги
Российский защитник «Зандхаузена» может перейти в новый клуб уже в ближайшее трансферное окно.
5. Игорь Шалимов станет новым главным тренером «Спартака-2»
Это произойдет перед началом следующего сезона.
Фото: Сергей Дроняев