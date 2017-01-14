Димитри Пайет не покинет «Вест Хэм» этой зимой

Французский полузащитник английского «Вест Хэма» останется в команде как минимум до конца сезона. Об этом сообщил совладелец «молотобойцев» Дэвид Салливан.

«Мы не хотим продавать Димитри. Финансы нашей команды не находятся в критическом состоянии. Поэтому сейчас нет необходимости продавать 29-летнего хавбека. «Вест Хэм» не отпустит Пайета в зимнее трансферное окно», — заявил Салливан.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонцев Славен Билич отстранил француза от тренировок с командой. Связано это решение с заявлениями Пайета о нежелании играть за «Вест Хэм».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport