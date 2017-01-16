Димитри Пайет договорился о контракте с «Марселем», но игроком интересуется клуб из Китая

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Димитри Пайет

Руководители «Марселя» сегодня проведут решающий раунд переговоров о трансфере полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета. Президент клуба Жак-Анри Эйро и спортивный директор Андони Субисаррета прибыли в Лондон.

Там они намерены увеличить первоначальное предложение – 22 миллиона евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

Сам 29-летний хавбек сборной Франции уже договорился об условиях контракта с «Марселем».

Однако ситуация осложняется тем, что Пайетом в посдедние дни заинтересовался один китайский клуб. Кроме того, «Вест Хэм» оценивает игрока в 40 миллионов фунтов.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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