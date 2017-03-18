Дик Адвокат завершит тренерскую карьеру после этого сезона

Бывший наставник питерского «Зенита» и сборной России принял решение завершить тренерскую деятельность по окончании текущего сезона. Сейчас он дорабатывает в турецком «Фенербахче».

«В конце сезона я закончу с этим. Не думаю, что завершаю тренерскую карьеру слишком рано».

69-летний Адвокат возглавляет «Фенербахче» с августа 2016 года, его действующий контракт истечёт по окончании нынешнего сезона. «Фенербахче» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, проиграв «Краснодару» (0:1, 1:1), и занимает четвёртое место в чемпионате Турции, отставая от лидирующего «Бешикташа» на 10 очков.

Тренерская карьера Дика Адвоката началась в 1980 году. За это время он успел поработать со сборными Голландии, ОАЭ, Бельгии, России и Сербии. Также возглавлял ПСВ, «Рейнджерс», «Боруссию» Менхенгладбах, «Зенит», «АЗ», «Сандерленд» и Фенербахче».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal