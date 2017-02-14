Дик Адвокат: «С командами из России нужно быть осторожным»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы. Голландец рассказал, как нужно играть с российскими командами.

«С командами из России всегда нужно быть осторожным. От «Краснодара» можно ожидать многого, особенно в плане физической готовности. «Краснодар» играет быстро и активно использует фланги, в этом они похожи на нас.

Никогда не стоит недооценивать своего противника, надо бороться все 90 минут в каждом из матчей», — цитирует Адвоката источник.

Встречи «Краснодара» и «Фенербахче» состоятся 16 и 22 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: Kanalahaber