Дик Адвокат: «Почему бы мне не вернуться в Россию участником ЧМ-2018?»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат, ранее возглавлявший «Зенит» и сборную России, не исключил, что может вернуться в страну в 2018 году. Также он рассказал о жизни в Стамбуле.
– Что самое сложное для вас в работе в Турции?
– Одиночество. Я не скучаю на тренировках, мне интересно смотреть соперников и футболистов, я обожаю соревноваться.
Но представьте – шесть вечера, я прихожу в отель, а впереди – целый вечер. Включаю телевизор, хорошо, если есть футбол. Читаю книги, слушаю музыку. И так – каждый день.
К сожалению, жена не живет со мной в Стамбуле, она дома, и это тяжело. Я уже говорил, что в моем возрасте пора подумать о семье.
– Стамбул вас не покорил?
– Я даже толком не осмотрел его. Живу в азиатской части. Никуда из отеля не выезжаю, только на работу.
– То есть с Питером сравнить трудно.
– И не имеет смысла.
– Вы бы вернулись в Россию? Например, гостем на чемпионат мира?
– Почему же сразу гостем? Сколько лет Луческу, 71? И он работает в «Зените». А мне 69. Почему бы не приехать на чемпионат мира участником? Это реально.
Впрочем, я и так уже много наболтал. Сначала надо определиться с будущим здесь, в «Фенербахче», – сказал Адвокат.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»