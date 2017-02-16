Дик Адвокат: «Почему бы мне не вернуться в Россию участником ЧМ-2018?»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат, ранее возглавлявший «Зенит» и сборную России, не исключил, что может вернуться в страну в 2018 году. Также он рассказал о жизни в Стамбуле.

– Что самое сложное для вас в работе в Турции?

– Одиночество. Я не скучаю на тренировках, мне интересно смотреть соперников и футболистов, я обожаю соревноваться.

Но представьте – шесть вечера, я прихожу в отель, а впереди – целый вечер. Включаю телевизор, хорошо, если есть футбол. Читаю книги, слушаю музыку. И так – каждый день.

К сожалению, жена не живет со мной в Стамбуле, она дома, и это тяжело. Я уже говорил, что в моем возрасте пора подумать о семье.

– Стамбул вас не покорил?

– Я даже толком не осмотрел его. Живу в азиатской части. Никуда из отеля не выезжаю, только на работу.

– То есть с Питером сравнить трудно.

– И не имеет смысла.

– Вы бы вернулись в Россию? Например, гостем на чемпионат мира?

– Почему же сразу гостем? Сколько лет Луческу, 71? И он работает в «Зените». А мне 69. Почему бы не приехать на чемпионат мира участником? Это реально.

Впрочем, я и так уже много наболтал. Сначала надо определиться с будущим здесь, в «Фенербахче», – сказал Адвокат.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»