Диего Симеоне заявил, что останется в «Атлетико»

Автор: Лидия Дидык 0

Симеоне

Диего Симеоне рассказал о своем будущем. Тренер дал понять, что не покинет «Атлетико» летом.

«Я принимаю участие в презентации Audi Cup, и этот факт – ясный сигнал, что я остаюсь. Увидимся на турнире в июле.

Мы рады, что примем участие в этом соревновании с такими командами, как «Ливерпуль» и «Бавария», с которыми наверняка встретимся в следующем сезоне Лиги чемпионов», – сказал специалист.

Тренер «Атлетико» участвовал в пресс-конференции в виде голограммы.

Фото: Global Look Press
Источник: GianlucaDiMarzio.com

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