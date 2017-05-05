Диего Симеоне: «Я просто пошутил, когда говорил Морате переходить в «Атлетико»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Альваро Мората

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопросы о возможном трансфере нападающего «Лиона» Александра Ляказетта. Также он пояснил свой разговор с форвардом «Реала» Альваро Моратой.

«Я не говорил Морате переходить в «Атлетико». Я просто пошутил, когда он проходил мимо. Мы не «Реал», «Барселона» или «Бавария». Это лучшие команды мира. Клуб вырос за последние восемь лет, включая два года до нашего появления здесь.

Конечно, это были шесть необыкновенных лет, лучших в истории клуба. Времени, чтобы приблизиться к упомянутым гигантам, очень мало. Но единственный способ – это продолжать работать так, как в последние восемь лет», – сказал Симеоне.

В текущем сезоне Альваро Мората провел за «Реал» 23 матча в Примере, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бауса

Эдгардо Бауса покинет пост главного тренера сборной Аргентины на следующей неделе

Полиция Перу обнаружила полторы тонны кокаина в коробках под брендом Лионеля Месси

Ягоба Аррасате: «Пока не знаю, останется ли Гризманн в команде»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 