Диего Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер Европы, пожар на базе «Фламенго», Канте может перейти в «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 февраля.

1. Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером Европы

Сообщается, что заработная плата аргентинца составляет 3,3 миллиона евро до вычета налогов.

2. Адвокат Мамаева обжаловал продление ареста игроку

Об этом сообщил Игорь Бушманов — адвокат футболиста «Краснодара».

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3. Н’Голо Канте может перейти в «ПСЖ»

Игрок может переехать во Францию этим летом.

4. На базе юношеской команды «Фламенго» произошел пожар

Известно о погибших и пострадавших.

5. 9 февраля. 18:15. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Реал»

Смотрите эту и другие встречи чемпионатов Испании и Италии на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею