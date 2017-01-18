Диего Симеоне: «Не удивлен, что Гризманном интересуются богатые команды. Я никого насильно не удерживаю»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о возможном уходе форварда Антуана Гризманна. Ранее западные СМИ писали о договоренности между французом и «Манчестер Юнайтед».

«Насильно я никого не удерживаю, я просто продолжаю работать во имя успехов клуба. Сейчас Антуан в замечательной ситуации: он вновь начал забивать, хорошо работает и находится в отличной форме.

Не удивлен, что им интересуются команды, которые могут позволить себе его трансфер», – сказал Симеоне.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 25 матчах за «Атлетико» во всех турнирах, отметился 12 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. После 18 туров мадридский клуб занимает 4 строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 6 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: AS