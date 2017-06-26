Диего Марадона: «Я с радостью откликнулся на просьбу Владимира Путина о ЧМ-2018»

Чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины Диего Марадона вскоре прибудет в Россию, чтобы встретиться с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам Диего Армандо.

«Скоро мы вновь пообщаемся с Путиным. Он мне позвонил и попросил кое-что сделать для чемпионата мира—2018.

Я фанат Путина, поэтому с радостью откликнусь на просьбу. Со мной уже связывались пару месяцев назад, но важно обсудить вопрос на личной встрече с президентом», — заявил Марадона.

Фото: Global Look Press

Источник: Olé