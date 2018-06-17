Диего Марадона: «Расистский жест? Я хотел показать, что мне приятно увидеть болельщиков Аргентины из Азии»

Автор: Евгений Морозов 0

Диего Марадона

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона ответил на обвинения в расизме в свой адрес. Фанаты из Кореи кричали «Диего» Марадоне во время матча с Исландией. Аргентинец улыбнулся им и растянул уголки глаз.

«Как никто другой, я понимаю, что во время ЧМ все ищут новости. Но я хочу прояснить ситуацию.

На стадионе, среди большого количества поклонников, я удивился, увидев одну группу болельщиков. В ней был азиатский парень в футболке сборной Аргентины. Я попытался объяснить им издалека, как мне приятно увидеть, что у Аргентины даже в Азии есть болельщики. Вот и все», – написал Марадона в своем фейсбуке.

Фото: Global Look Press
Источник: Facebook.com

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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