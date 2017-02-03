Диего Коста договорился с китайским клубом

Нападающий «Челси» Диего Коста летом покинет команду и продолжит карьеру в Китае. Об этом сообщают испанские СМИ.

Диего Коста достиг соглашения с китайским клубом, название которого не разглашается, и будет получать 30 миллионов евро в год. Если переход состоится, испанец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире.

Диего Коста хотел перебраться в Китай еще в январе, но руководство «Челси» не отпустило нападающего. Лондонцам предлагали 85 миллионов евро, но трансфер не состоялся.

Если Диего Коста все же покинет команду, то на его место Антонио Конте может пригласить Альваро Морату, с которым он знаком по работе в «Ювентусе».

Бразилец с испанским паспортом перешел в «Челси» летом 2014 года из «Атлетико» за 40 миллионов евро. В текущем 28-летний Коста является лучшим бомбардиром «Челси», забив 15 голов в 21 матче АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena Ser