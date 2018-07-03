Диего Коста был против того, чтобы Коке исполнял пенальти в ворота сборной России

Нападающий сборной Испании Диего Коста не хотел, чтобы полузащитник команды Коке исполнял послематчевый пенальти в игре 1/8 финала чемпионата мира—2018 с командой России. В которой испанцы уступили нашей сборной.

Напомним, Коста был заменен на 80-й минуте встречи на Яго Аспаса и не принимал участия в серии пенальти. После того как Коке не смог пробить голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

Коста обернулся к главному тренеру испанской команды Фернандо Йерро и сказал: «Я же тебе говорил».

Отметим, что Аспас, заменивший Косту, стал вторым испанцем, чей удар российскому голкиперу удалось отразить.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.com