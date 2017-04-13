Дидье Дрогба продолжит карьеру во втором американском дивизионе

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба перешел в клуб «Финикс Райзинг». Клуб выступает во второй американской лиге.

Дидье Дрогба продолжит карьеру во втором по силе американском дивизионе в клубе «Финикс Райзинг». Стало известно, что после завершения карьеры именитый нападающий займет в этом клубе одну из руководящих должностей.

«Мы хотим, чтобы наш клуб и наш город были синонимами международного мастерства, а Дидье Дрогба является свидетельством приверженности «Финиксу» и этой миссии. Футбол – это международный язык, который понимают любители спорта во всем мире, и мы хотим помогать воодушевлять новых поклонников, где бы мы ни играли по всей Северной Америке», – сказал руководитель клуба Беркли Бэкей.



Напомним, последним клубом Дрогба был «Монреаль Импакт», который он покинул в начале 2017 года. В «Финиксе» также выступает бывший партнер Дрогба по «Челси» Шон Райт-Филлипс.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба «Финикс Райзинг»