Дидье Дрогба: «Месси нужно выиграть ЧМ, чтобы стать легендарным. Он близок к уровню Пеле или Марадоны»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси. Ивуариец восхищен игрой аргентинца.

«Месси мог бы завершить карьеру прямо сейчас. Он уже многое сделал в мире футбола. Но если он выиграет чемпионат мира, это сделает его легендарным.

Он особенный. Если Месси еще не на уровне Марадоны и Пеле, то точно не далеко от них», – сказал Дрогба.

В этом сезоне нападающий «Барселоны» сыграл в 28 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 15 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: AFP

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