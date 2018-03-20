Дидье Дрогба: «Месси нужно выиграть ЧМ, чтобы стать легендарным. Он близок к уровню Пеле или Марадоны»

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси. Ивуариец восхищен игрой аргентинца.

«Месси мог бы завершить карьеру прямо сейчас. Он уже многое сделал в мире футбола. Но если он выиграет чемпионат мира, это сделает его легендарным.

Он особенный. Если Месси еще не на уровне Марадоны и Пеле, то точно не далеко от них», – сказал Дрогба.

В этом сезоне нападающий «Барселоны» сыграл в 28 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 15 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP