Дидье Дешам: «Я живу во время матча и понимаю, пока не прозвучал финальный свисток, все возможно»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопросы журналистов после матча с Аргентиной. Французы одержали победу и вышли в четвертьфинал.

— Особенно эмоциональный матч для вас?

— Я работаю тренером потому, чтобы жить такой жизнью, испытывать такие эмоции. У нас молодая команда, но мы смогли ответить на давление, продолжали бороться. Поскольку я в ответе за команду и результат, я очень рад за команду. Мы очень долго готовились к этому турниру.

— Проанализируйте игру аргентинцев и Месси.

— Сампаоли предпочел предоставить больше свободы для Месси. Чтобы он мог забегать за спины нашим защитникам. Но мы были готовы к такому. Наш план был в том, чтобы он не получал мяч. А когда ему это удавалось, мы сразу же старались накрывать его. Я не могу комментировать выбор Сампаоли, но у них все складывалось успешно, пока счет был в их пользу. Я доволен итоговым результатом, но некоторые наши контратаки могли быть более успешными.

— Многие сравнивают Мбаппе с Роналдо, что вы думаете на этот счет?

— Людям нравится сравнивать разных игроков. Килиан возможно даже быстрее Роналдо и он всегда находится в центральной зоне атаки. Мбаппе очень сильно прогрессирует и я очень рад за него.

— Осознанно ли вы уступили мяч аргентинцам в этой игре?

— Мы неумышленно отдали мяч аргентинцам, но за счет этого они часто оголяли свободные зоны. Владение мячом не так много им дало в атаке, но нам приходилось больше работать в центре поля.

— Вы стали чемпионом мира в 1998 году, когда Мбаппе только родился тогда. Можно ли сказать, что он стал вторым призом для Франции в том году?

— Подходящий год для рождения (улыбается). Он обожает все, что связано с футболом. Я счастлив, что он гражданин Франции и у него есть все возможности для прогресса.

— Плохая новость в том, что Матюиди дисквалифицирован на следующий матч из-за полученной желтой карточки. Кем планируете его заменить?

— Матюиди протестовал против этого решения. Он уверял, что оно несправедливо. Я тоже не совсем понял, за что он получил карточку, но таков футбол. Мы будем искать другие решения.

— Вы испугались, когда ваша команда уступала в счете? Какова была реакция?

— Понимаете, я живу во время матча. Это как будто моя основная жизнь. Пока не прозвучал финальный свисток, все возможно. Но второй гол аргентинцев стал ударом для нас. Однако я не боялся, даже несмотря на то, что мы уступали в счете.

— Уругвай или Португалия ждут вас в четвертьфинале. Прокомментируйте, кто будет для вас подходящим оппонентом?

— А может вы хотите прийти завтра или послезавтра и поговорить об этом? Я постараюсь посмотреть матч, но я чуть лучше знаком с Португалией, мы встречались с ними в финале Евро-2016. С Уругваем мы давно не встречались, но давайте немного подождем и узнаем нашего следующего соперника.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press