Дидье Дешам об Тьерри Анри: «Когда играешь против клуба из родной страны, ты враг. На уровне сборных все гораздо серьезнее»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о противостоянии с Тьерри Анри, который сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии. Сборные Франции и Бельгии сегодня сыграют в полуфинале ЧМ-2018.

«Когда ты переходишь в зарубежный клуб и играешь против команды из родной страны, ты враг.

На уровне сборных все гораздо серьезнее. Он будет противостоять своей родине.

Он понимал, что подобное может произойти, когда вошел в тренерский штаб Роберто Мартинеса. Для него это сложный и дикий момент», – сказал Дешам.

Начало матча – в 21.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph