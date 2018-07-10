Дидье Дешам об Тьерри Анри: «Когда играешь против клуба из родной страны, ты враг. На уровне сборных все гораздо серьезнее»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о противостоянии с Тьерри Анри, который сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии. Сборные Франции и Бельгии сегодня сыграют в полуфинале ЧМ-2018.
«Когда ты переходишь в зарубежный клуб и играешь против команды из родной страны, ты враг.
На уровне сборных все гораздо серьезнее. Он будет противостоять своей родине.
Он понимал, что подобное может произойти, когда вошел в тренерский штаб Роберто Мартинеса. Для него это сложный и дикий момент», – сказал Дешам.
Начало матча – в 21.00 по московскому времени.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph