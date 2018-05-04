Деян Ловрен: «Почему мы должны бояться «Реал»? Пусть они нас боятся»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Реала». А также поблагодарил главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа.

«Реал» довольно уверен в себе. Но нас это не волнует, мы сосредоточены на своей игре. Почему мы должны их бояться? Пусть они нас боятся.

Последние 10-15 минут матча с «Ромой» были нервными, потому что, наверное, мыслями мы уже были в финале. Поэтому мы и пропустили. Но теперь надо радоваться.

Это невероятно, об этом мечтает каждый игрок. Играть за «Ливерпуль» – честь. Давайте теперь пошумим в финале. Играть с этими парнями и для этих болельщиков – честь. Мы и «Реал» – лучшие команды. Давайте ждать.

Клопп многое изменил в клубе. Не только игроков, но и в плане околофутбола. Он изменил психологию, то, как мы думаем. Сейчас все настроены более позитивно. Даже когда мы играем не очень, он находит что-то хорошее, никогда нет негатива.

Он заслужил это. Он неслучайно уже играл в финале ЛЧ с «Боруссией». Он вернул клубу чувство гордости. Все чувствуют это, все этим живут. Каждый должен гордиться, что у нас есть такой тренер, как он», – сказал Ловрен.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo