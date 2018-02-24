Девять болельщиков, задержанных накануне матча «Атлетик» – «Спартак», освобождены судом Бильбао

Автор: Евгений Морозов 0

Спартак фанаты

Девять болельщиков, которые были задержаны перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2), отпущены на свободу решением суда Бильбао. Судебное заседание состоялось в пятницу, 23 февраля.

В числе задержанных находились три россиянина, один поляк и пять местных жителей. Всем им были предъявлены обвинения по нарушению общественного порядка, а гражданам России и Польши также обвинения в нападении на представителей правоохранительных органов.

В ходе столкновений фанатов накануне игры умер один из полицейских. Как сообщалось ранее, причиной смерти стража порядка стала остановка сердца, вызванная инфарктом.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundodeportivo

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Артем Дзюба

Дзюба продолжит карьеру в «Арсенале», «Спартак» пополнится футболистом «Сампдории», нападающий «Интера» рвется в «Зенит». Главные новости дня

Александр Зинченко не сдал зимнюю сессию

Sofiane Hanni

Софиан Ханни официально стал игроком «Спартака»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 